SCHWULENBERATUNG: Alles Gute zu 40 Jahren!

Foto: www.schwulenberatungberlin.de © Foto: www.schwulenberatungberlin.de

Foto: Schwulenberatung Berlin © Foto: Schwulenberatung Berlin Marcel de Groot, Geschäftsführer der Schwulenberatung Berlin

Eine Anlaufstelle für alle Queers. Am 9. März 1981 eröffnet in der Hollmannstraße in Berlin-Kreuzberg das „Kommunikations- und Beratungszentrum homosexueller Frauen und Männer“, kurz KBZ. In den ersten Jahren ist das KBZ die wichtigste Adresse für Informationen über das „Homo-Leben“ im Westteil der damals noch geteilten Stadt.

2007 wandelt sich Schwulenberatung Berlin in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Die neue Rechtsform mit den Gesellschaftern PSZ e.V. und kursiv e.V. soll eine klare Struktur schaffen, das operative Geschäft sichern und die Weiterentwicklung der Schwulenberatung Berlin erleichtern. 2021 wird der 40. Geburtstag mit einer Reihe Videointerviews gefeiert, den ersten Clip gibt es hier bei uns.

„In den 40 Jahren unseres Bestehens haben wir im Leben unserer Klient*innen viel erreicht. Gleichzeitig konnte viel für LSBTI* generell erreicht werden – auch das feiern wir heute. Mit dem gesellschaftlichen Wandel haben sich auch die Themenschwerpunkte unserer Arbeit laufend verändert. Was konstant bleibt, ist der Bedarf an kompetenter Unterstützung: LSBTI* sind anderen Risiken ausgesetzt und haben andere Sorgen als die heterosexuelle Mehrheit. Unser Angebot ist über die Jahre nur breiter und vielfältiger geworden und wird heute stärker genutzt als je zuvor“, so Marcel de Groot via E-Mail.

„Es sind außergewöhnliche Umstände, in denen wir dieses Jubiläum begehen. Die Corona-Pandemie hat uns aber nur noch mehr in unserer Mission bestärkt. Die Maßnahmen der letzten 18 Monate wie Kontaktbeschränkungen und die Schließung öffentlicher Begegnungsräume haben gerade LSBTI*, von denen viele auch heute noch weniger familiären Rückhalt haben, vor besondere Herausforderungen gestellt. Wir konnten unsere Unterstützungsangebote zum allergrößten Teil aufrechterhalten und neue digitale Wege erschließen. Und schließlich standen wir unseren Klient*innen kürzlich auch als Impfort zur Verfügung. Die psychosozialen Folgen der Pandemie werden die Community und uns aber sicherlich noch länger beschäftigen.”

Schwulenberatung, Niebuhrstraße 59 und Wilhelmstraße 115, Berlin, www.schwulenberatungberlin.de

×

„Im Grunde habe ich der Schwulenberatung mein Überleben zu verdanken. Sie hat mir durch die verschiedenen Angebote geholfen, dass ich heute sagen kann: Ich bin gerne schwul und ich fühle mich jetzt im richtigen Leben.“ Manfred W. (66) über seine langjährigen Erfahrungen mit der Schwulenberatung Berlin