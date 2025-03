Alles Gute zum 1. Wiegenfest!

Expand Foto: M. Rädel Geburtstag, Kuchen, Torte

Im März 2024 eröffnete diese schwule Cruising- und Party-Bar an prominenter Stelle, wo einst „Tom‘s Bar“ residierte, in der Motzstraße 19. Und sorgt erfolgreich für frischen Wind am Nollendorfplatz-Kiez!

Populär bei Jung und Reifer, beliebt bei allen, die Lust auf Spaß haben. Und den kann Mann hier im Boyberry haben, locken doch Kabinen, Glory Holes, ein Cruising-Labyrinth sowie sogar gemütliche Sofas. Und natürlich eine große Bar.

Am 23. März wird der Geburtstag gefeiert: „Ab 18 Uhr mit Getränken, Fingerfood, einer heißen Show von Tian Tao und Alex Becker und noch der ein oder anderen Überraschung“, wie unlängst auf Social Media verraten wurde. Liebes Team vom Boyberry, wir wünschen von Herzen das Beste zum ersten Wiegenfest. Auf viele weitere tolle Abende und Nächte. www.boyberry.com

