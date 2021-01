Allucard: tipsy

× Erweitern Foto: M. Rädel Allucard mit Nipplegate

Foto: M. Rädel Allucard Gitti Mochten es vor Corona #touchy: Allucard und Gitti

Nein, nein, diese Berliner Dragqueen ist nicht angesoffen, sie macht mit bei einer drolligen Aktion von der (trotz Corona) angesagten queeren Bar Tipsy Bear im Prenzlauer Berg.

Heute um 20 Uhr geht es los mit „Afternoon Delight“, einer Show auf einem Live-Streaming-Videoportal.

Mit dabei sind Underground-Größe Very Confused und eben Dragqueen Allucard. Gut zu wissen: Allucard lebte lange in den USA und steht auf den Gesang von Britney Spears („Toxic“, „...Baby, One More Time“, „Womanizer“ ...). Und den Look von Hollywood-Legende Marilyn Monroe! Oder andersrum?! Finde es selbst raus ... Hier geht es zur heutigen Twitch.TV-Streaming-Show mit den beiden Künstler*innen: Twitch.TV/TipsyBearBerlin.

