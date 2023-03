Toy Boy Chris und Allucard im Mutschmann's

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Zusammen mit Luscious Linda legen die beiden am Freitag diese Woche bei „Diva Night at Mutschmann's“ los. Los geht es um 22 Uhr. Was können wir erwarten?

Eine Party für ALLE Geschlechter, auch wenn #mensch beim Namen Mutschmann's oft nur an Ledermänner denkt.

„Diese Show wird Dir jede Menge Unterhaltung bieten“, so das queere Team der Bar auf seiner Homepage über diese Dragqueen-Diven-Nacht mit Allucard in Schöneberg, „Von Tanznummern über Lip-Sync-Kostümwechsel bis hin zu Live-Gesang. Die Show umfasst Lip-Sync-Battles, Shot Give-aways und jeden Monat einen neuen Gast-Performer.“ Es tut sich was am Nollendorfplatz!

24.3., „Diva Night at Mutschmann's“, Mutschmann's, Motzstraße 30, U Nollendorfplatz, 22 Uhr, mutschmanns.de