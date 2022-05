× Erweitern Die Markus Pabst Audienz

Foto: Dm Markus Pabst aka Robert Pater

Mitten im Wonnemonat Mai verspricht der gefeierte Künstler Markus Pabst einen bunten Abend mit Anspruch.

Wort-Jonglagen, Palindrome, literarischer Trash aber auch scharfe Beobachten werden und sollen das Publikum in der ufaFabrik in der Viktoriastraße in Tempelhof unterhalten.

Der Regisseur, Choreograf und Autor wurde 1967 in Darmstadt geboren. Seit seinem 16. Lebensjahr lebt und wirkt er in Berlin – aber auch in zum Beispiel München, Münster, Bremen und Hannover.

10.5., Die Markus Pabst Audienz SOLO: „Im Anfang war das Wort“, ufaFabrik, Viktoriastraße 10 – 18, 20 Uhr, (030) 75 50 30