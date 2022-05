Frühling, Techno, „B:EAST“ am Strand

× Erweitern Foto: M. Rädel Techno Pandemie-Mode? Nein! Ein legendäres Outfit des Technoprojekts Altern-8

B:EAST

Die Party aus dem „Revolver“-Kosmos lädt am 15. Mai an einen der schönsten Strandabschnitte Berlins, an den Sage Beach in der Köpenicker Straße.

Bei Berlins größtem „MIXED GENDER TECHNO EVENT“, dem queeren „B:EAST OPEN AIR“, legen ab 15 Uhr angesagte DJs los, den ganzen Nachmittag über gibt es Klub- und Fetisch-Spaß, fette Beats, heiße Grooves und viele Menschen, die sich auch ebenso heiß angezogen haben ...

Foto: M. Rädel KitKatClub, Revolver Oft ist Maria Psycho (links im Bild) bei der „B:EAST“ mit am Start

Etwas Techno-Hintergrund-Wissen: Größen wie Ellen Allien kamen in den 1980ern zum ersten Mal in Kontakt mit elektronischer Klubmusik, die sich damals gerade von DJs gemischt aus den Produktionen von Kraftwerk, gepaart mit House, High Energy von Producern wie Patrick Cowley und Giorgio Moroder sowie Sven Väths Underground-Elektro und einer Prise Punk entwickelte. Damals wie heute war alles möglich, was die Musikmaschinen hergaben: schnell, brachial, verspielt oder auch happy, Techno hat viele Gesichter und Klänge.

1991 allerdings ging es schon los, dass sich Eurodance als die kommerzielle Variante herauskristallisierte, meist auch mit Gesang. Techno ist bis heute in den Klubs erfolgreich und immer wieder in den Charts, etwa durch Paul Kalkbrenner, VIZE oder (je nach Track) durch Robin Schulz und Felix Jaehn. Hier bei der „B:EAST“ bekommst du vor allem die Beats aus dem Underground auf die Ohren, manchmal werden aber auch Klassiker eingemischt. Passt!

15.5., B:EAST OPEN AIR, Sage Beach, Köpenicker Straße 18 – 20, 15 Uhr, revolverparty.com