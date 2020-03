Amy und Destiny ehren Rita

× Erweitern Foto: Derrick Santini Rita Ora

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Destiny Drescher (rechts) taucht gerne ein ins Nachtleben

„Let You Love Me“ sang Frau Ora höchst erfolgreich. Und ihr Wunsch ging in Erfüllung.

Das SchwuZ in Neukölln verneigt sich vor der am 26. November 1990 geborenen Musikerin Rita Ora. Seit ca. 2012 ist sie ganz, ganz vorne mit dabei in den Charts und der Promi- und Mode-Glamourwelt.

Gefördert von Madonna, produziert von u. a. (einst) Avicii, landet sie Hit auf Hit. „For You“, „How We Do (Party)“, „Lonely Together“ oder auch „Anywhere“, Erfolge, die Szene beschallen. Die Dragqueens Amy Strong (Irrenhouse) und Destiny Drescher (Chantals House of Shame) werden sie am 6. März würdig würdigen, da sind wir uns sehr sicher.

6.3., DIVAS – A Night Dedicated to Rita Ora – Hosted by Destiny Drescher & Amy Strong, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr