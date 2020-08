RAVE an einem Sonntag im August

WestBam

Am 16. August steigt das „Ostfunk Open Air“ als „B-Day Rave“ mit unter anderem Techno-Wegbereiter WestBam und den Basstronauten. Und das an einer Stelle, die lange als „geschlossen“ galt: in der magdalena am Osthafen.

Wo auch sonst?! Hier kann man sich die Sorgen, den Stress, den Frust im Freien wegtanzen.

Natürlich gelten auch hier die Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, aber man kann gemeinsam als Community Musik genießen und abfeiern. Los geht der Rave um 14 Uhr, um 22 Uhr ist dieses „Sonic Empire“, der „Klang der Familie“ dann vorbei ... Schön, dass es die magdalena wieder gibt!

16.8., Ostfunk Open Air, magdalena, Alt-Stralau 1 – 2, 14 Uhr, hier geht es zur Veranstaltungsseite, es gibt keine Abendkasse, Tickets müssen vorab erworben werden, Mund- und Nasenschutz kann man vor Ort kaufen