AnDi – die Berliner Antidiskriminierungs-App

× Erweitern Foto: BAR PACIFICO

Die Antidiskriminierungs-App „AnDi“ für mobile Endgeräte ist eine zeitgemäße Ergänzung der bisherigen Angebote der Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, LADS Berlin.

Die wichtigsten Funktionsebenen der App sind Information, Beratungsstellen finden, Diskriminierung melden sowie Gedächtnisprotokoll anlegen. AnDi bietet Berliner*innen, die diskriminiert wurden, Gewalt erlebt haben oder diskriminierende Situationen bzw. Gewaltvorfälle beobachtet haben, einen niedrigschwelligen und mobil schnell verfügbaren Zugang zu Unterstützungsangeboten.

Über Suchfilter werden für den individuellen Vorfall passende Beratungsstellen angezeigt. Diskriminierungsvorfälle können direkt aus der App heraus – auch anonym – unter bei spezialisierten Monitoring-Stellen gemeldet werden. Außerdem stellt AnDi übersichtliche Informationen zum Thema Diskriminierung und die rechtliche Situation bereit. Die App AnDi spricht die Nutzer*innen direkt und in einfacher Sprache an, sie ist in 16 Sprachen verfügbar. Es ist bundesweit die erste App dieser Art. AnDi kann in den Appstores von Google und Apple kostenfrei heruntergeladen werden. www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung/andi