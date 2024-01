Andrea Sawatzki moderiert „Wir sind bei Euch“

× Erweitern Foto: Robert D. Bielecki Foundation William Goldstein William Goldstein

Foto: Mathias Bothor Andrea Sawatzki Andrea Sawatzki

שָׁלוֹם – Ende Januar veranstaltet die Jüdische Gemeinde zu Berlin in der Synagoge Rykestraße im Prenzlauer Berg ein Solidaritätskonzert für Israel. Der Stargast des Abends ist der New Yorker Komponist und Pianist William Goldstein **.

Mit der Veranstaltung am 20. Januar wollen die wollen die Initiator*innen an das „Schicksal der Geiseln der Terror-Organisation Hamas erinnern, der Opfer des Überfalls gedenken und gleichzeitig ein Zeichen gegen zunehmenden Antisemitismus und Israel-Feindlichkeit setzen“.

Neben dem legendären New Yorker Komponist- und Pianisten William Goldstein („Fame“, „Hello again – Zurück aus dem Jenseits“, ...) wird auch der renommierte Dirigent und Violinist Guy Braunstein (Berliner Philharmoniker) angekündigt. Die Moderation der wichtigen Solidaritätsbekundung übernimmt die Schauspielerin und Buchautorin Andrea Sawatzki. „Wenige Wochen nach dem grausamen Terror-Überfall werden die Gräueltaten der Hamas immer häufiger relativiert, verharmlost oder gleich ganz verleugnet. So werden aus Tätern Opfer gemacht und aus Opfern Täter. Auch dagegen wollen wir uns wehren“, verrät der Initiator des Abends, der Journalist Florian von Heintze, – unterstützt wird er von Avi Toubiana, Intendant der Jüdischen Kulturtage Berlin. Los geht es in der Rykestraße 53 am 20.1. um 20 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr, Karten gibt es hier: www.eventim.de ** Lange Jahre war er für das legendäre Musiklabel Motown Records tätig