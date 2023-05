Andrej Dúbravský loves c*ck

Foto: @andrej_dubravsky Dieser schmucke Hahn lebt auf dem Bauernhof des Künstlers

Der 1987 geborene Künstler Andrej Dúbravskýs präsentiert noch bis zum 1. Juli seine Kunst im Rahmen der Ausstellung „Anxiety of Subimago“ in der Galerie Dittrich & Schlechtriem.

Der Queer aus Bratislava beschäftigt sich in seiner expressiven Kunst vor allem mit jungen Männern, der Natur und Queerness. Und, die Bilder zeigen es, auch mit Hähnen und Hühnern: „Andrej Dúbravský loves cock“ schrieb die Galerie dazu auf Social Media. Ähem. Ja.

Über die aktuelle Ausstellung verrät das Kurator*innen-Team:„Dúbravský präsentiert eine einfühlsame und zugleich kritische Studie über die Umwelt und ihre fortschreitende Verwüstung. Die Angst der Subimago weist auf eine ungelöste Spannung zwischen Mensch und Natur hin, die zu einer frustrierenden Unruhe führt, die einem jugendlichen Subimago-Zustand ähnelt – einem geflügelten vorerwachsenen Lebensstadium der zart aussehenden Eintagsfliege. Über einer geschichteten Wand, einer Installation aus gehämmerten Studio-Leinwänden, präsentiert Dúbravský eine Reihe neuer großformatiger Acrylbilder auf Leinwand mit verschwitzten Darstellungen von zusammengekauerten, laufenden Körpern, gepaart mit menschenleeren Landschaften und kleinformatigen Porträts von bestäubenden Bienen und Insekten in unterschiedlichen Zuständen Metamorphose.“ Expressive Kunst, die berührt, präsentiert in einer spannenden Galerie. Und die ist leicht zu finden, hinter der Volksbühne, ganz nah am U-Bahnhof Rosa-Luxemburgplatz.

Bis 1.7., Andrej Dúbravský: „Anxiety of Subimago“, Dittrich & Schlechtriem, Linienstraße 23, dittrich-schlechtriem.com