Andy, bist du es?

„Wir tauchen ein in die Popkultur der 70er und 80er, feiern die wilden 90er und die Stars der Jahrtausendwende“, so das SchwuZ-Team über die kommenden Party am Samstag. Klar, es geht um die „bump!“. Es geht um DIE Retro-Party Berlins.

Und die ist am ersten Wochenende im Februar wohl auch von der queeren Pop-Art-Ikone Andy Warhol inspiriert. Und was der so hörte, ist bestens dokumentiert: Die Doppel-CD „Andy Warhol and Music“ (JADE) vereint auf zwei Tonträgern nämlich die Lieder, die den Künstler inspirierten. Mit drauf sind The Velvet Underground mit „Venus in Furs“ und „Sunday Morning“, Blondie mit „Heart of Glass“, Ike & Tina Turner mit „River Deep Mountain High“, The Rolling Stones mit „Sister Morphine“, Lou Reed mit „Walk on the Wild Side“ sowie Maria Callas mit „La Traviata / Addio del passato“ (Verdi) und Mozarts „Der Hölle Rache“ aus „Der Zauberflöte“. Tina Turner und Blondie werden sicherlich bei der „bump!“ gespielt werden – die Band trat hier ja sogar schon auf!

1.2., „bump! Back in Time“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

