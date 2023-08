Andy Warhols Kunst und viel, viel mehr

× Erweitern Foto: „Masterpieces of Fantasy Art. 40th Ed.“ / www.taschen.com Ein Bild aus „Masterpieces of Fantasy Art. 40th Ed.“, www.taschen.com/masterpieces-of-fantasy-art

Foto: M. Rädel Berlin Auch Berlin hat einen Store des Verlags

Von Mittwoch, 30. August, bis Samstag, 2. September, locken die beiden schicken Läden vom Kölner TASCHEN Verlag in Berlin und Köln mit 75 % Rabatt. Deine Chance, Geschenke für die (Wahl-)Familie zu besorgen!

Wenn du es an diesen Tagen nicht in die Stores schaffst, dann kannst du online stöbern und sparen: Bei www.taschen.com von Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September, gibt es Toptitel mit bis zu 75 % Rabatt. Etwa zu Themen wie den japanischen Architekten Tadao Ando, der queeren Pop-Art-Größe Andy Warhol und „Marvel X-Men“. Wer den Verlag kennt, weiß: Diese Bücher sind hochwertig und nie beliebig. Kunst, die #mensch gerne verschenken kann. Auch an sich selbst.

TASCHEN Store Berlin, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin, store-berlin@taschen.com, TASCHEN Store Köln, Neumarkt 3, 50667 Köln, store-koeln@taschen.com