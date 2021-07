Im Wedding wird reingefeiert

× Erweitern Foto: L. Meyer Gimme Moritz PRE PRIDE Open Air

Foto: Selfie Caramel Mafia DJ Caramel Mafia: „Ich bin immer auf der Suche nach den neusten Tracks, deshalb habe ich eigentlich ständig einen unglaublich hohen Durchlauf an Musik. (...) Und ich achte auf Inhalte: Homophobe, sexistische oder andere negative Texte kommen nicht rein.“

Am Samstag ist der große CSD in Berlin, der die unterschiedlichsten Szenen vereint, die Dragqueen mit dem Ledermann und den Hipster mit dem Skin zusammen, gemeinsam und vor allem friedlich für mehr Akzeptanz und Toleranz demonstrieren lässt. Aber bevor es am Mittag in Berlin-Mitte losgeht, kann man im Wedding schon Vielfalt feiern.

Bei „Gimme Moritz“, der Party von und mit Kilian, Victoria Bacon und Anna Klatsche. Neben den bereits erwähnten Dragqueens wird auch der einst in Freiburg aufgewachsene DJ Caramel Mafia mit Bass. Beats und Melodien bei diesem Open-Air-Klubtreiben begeistern. Los geht es schon um 17 Uhr, man kann also direkt nach der Arbeit hin. Und laaaaange bleiben, denn Drinks und Frischluft wird es hier reichlich geben.

Hinweise der Veranstalter: „Eintritt nur mit FFP2-Maske; Mindestabstand halten & Maske tragen beim Warten und in Schlangen; keine Maskenpflicht am Platz; Anwesenheitsdokumentation am Einlass; tagesaktueller negativer Test bzw. Nachweis der Immunisierung (geimpft/genesen) wird benötigt.“

23.7., Gimme Moritz PRE PRIDE Open Air, Humboldthain Club, S Humboldthain, 17 Uhr