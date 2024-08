Waldbühne: Anne-Sophie Mutter und Daniel Barenboim

× Erweitern Foto: B. Achard Anne-Sophie Mutter

Zu seinem 25-jährigen Jubiläum gastiert das West-Eastern Divan Orchestra am 9 8. mit Daniel Barenboim und Jahrhundertgeigerin Anne-Sophie Mutter in der Berliner Waldbühne.

Violinvirtuosin Anne-Sophie Mutter ist dem West-Eastern Divan Orchestra seit langer Zeit eng verbunden. Schon bei den großen Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Orchesters 2019 war sie an der Seite von Daniel Barenboim und Yo-Yo Ma als Solistin zu erleben. Jetzt, fünf Jahre später, begleitet sie die jungen Musiker*innen aus Israel, Palästina und vielen anderen Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas erneut auf ihrer Sommertournee zu den wichtigsten Konzertsälen und Musikfestspielen. Am 9. August machen sie Halt in Berlin für ihr traditionelles Open-Air-Konzert in der Berliner Waldbühne. Gemeinsam senden sie eine Botschaft des Humanismus, der Gleichheit und des friedlichen Miteinanders, die heute, so Daniel Barenboim, lauter denn je sein muss.

9.8., West-Eastern Divan Orchestra, Waldbühne Berlin, Glockenturmstraße 1, 20 Uhr, boulezsaal.de und telefonisch unter +49 30 4799 7411

