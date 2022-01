× Erweitern Fotos: Billy Idol · Beverly Hills 1990 · Copyright Anton Corbijn; Marianne Faithfull · Los Angeles 1990 · Copyright Anton Corbijn; Michael Schumacher · Estoril 1995 · Copyright Anton Corbijn

Ab dem 5. Februar ist die wegweisende Kunst des Ausnahmefotografen Anton Corbijn in der Galerie CAMERA WORK in Berlin zu sehen. Durch mehr als 30 teils großformatige und erst kürzlich veröffentlichte Werke kann man dank der Ausstellung tief eintauchen in seine Kunst.

Der niederländische Fotograf und Filmregisseur Anton Corbijn ist der Mann der Wahl, wenn es darum geht, Bands ins kunstvolle Licht zu setzen.

Der am 20. Mai 1955 Geborene arbeitet regelmäßig für und mit Marianne Faithfull, Depeche Mode und Vanessa Paradis zusammen, inszenierte aber auch schon R.E.M. und Mikey Woodbridge / MIKEY. Wahrlich ein ganz Großer! www.antoncorbijn.com