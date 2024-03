„Apocalypse Calypso Tour“ – MIKA

× Erweitern Foto: R. Gilbert

Mit Liedern aus seinem aktuellen Album „Que ta tête fleurisse toujours“ und (sicherlich) Klassikern wie „Grace Kelly“, „We Are Golden“ und „Relax (Take It Easy)“ wird sich der queere Musiker MIKA am 2. April in Berlin im Rahmen seiner „Apocalypse Calypso Tour“ die Ehre geben.

„Möge dein Kopf immer blühen“, so kann #mensch den aktuellen Albumtitel des Künstlers übersetzen. Das Werk vereint die Stärken MIKAs auf Albumlänge: französische Popmusik, Melancholie und Lebensfreude, immer ganz wunderbar lebensbejahend und eingängig. Los geht es im Tempodrom (Möckernstraße 10) um 20 Uhr. www.yomika.com