Beste Neuigkeiten aus dem Friedrichstadt-Palast Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Friedrichstadt-Palast Weltstars wie Boney M., Lisa Stansfield, Jean Paul Gaultier und OMD gaben und geben sich hier die Klinke in die Hand

Da freuen wir uns doch sehr gerne mit! Via E-Mail verriet uns das Team des Friedrichstadt-Palasts in Mitte den noch nie dagewesenen wirtschaftlichen Erfolg.

„Noch nie in der Geschichte des Palastes hat eine Produktion höhere Kartenerlöse erzielt als die ARISE Grand Show. Dies ist umso beachtlicher, als sie am 7. August 2021 unter erschwerten Pandemiebedingungen starten musste (Schachbrettmuster, FFP2-Maskenpflicht). Erst am 1. April 2022 wurden alle Corona-Einschränkungen aufgehoben. Nun, ein Jahr später, übertrifft die Erfolgsproduktion am heutigen Tag den bisherigen Box Office-Rekord von 44,1 Millionen Euro. Dieser stammt aus dem Jahr 2018 und wurde bis dato von der THE ONE Grand Show gehalten (Laufzeit 2016 – 2018).“ Wunderbar! An der bunten und queeren Revue über die Liebe, Hoffnung, Glück und Lebensfreude war in Sachen Musik übrigens auch Conchita Wurst beteiligt. www.palast.berlin