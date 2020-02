× Erweitern Foto: M. Rädel arte Destiny Berlinale

Foto: M. Rädel SchwuZ

Eine Party zur Berlinale! Aber nicht in Mitte, sondern in Neukölln. Im SchwuZ.

Bereits zum vierten Mal feiert der deutsch-französische TV-Sender seine Berlinale-Sause im queeren Klub neben dem 1916 errichteten KINDL-Brauerei-Gebäude-Komplex.

Foto: trust.the.girl Atomic Trust the Girl

Und hier, im SchwuZ, setzen in dieser Berlinale-Nacht unter anderem LCavaliero, marsmaedchen und Destiny Drescher (großes Bild oben) auf aktuellen Pop, Aérea Negrot, Sara Moshiri und Chroma auf bestes House und DJ Trust.The.Girl und Viola auf geliebte alte Musik. Eine Show gibt es auch: Lola Rose wird mit einer Show loslegen und das womöglich anfangs müde Berlinale-Publikum und all die SchwuZ-Klubber begeistern. Los geht es konzertbedingt etwas später als sonst, erst eine Minute vor Mitternacht will das Team vom SchwuZ seine Pforten für alle Feierwütigen öffnen.

22.2., arte Berlinale Party, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23:59 Uhr