Arthas_Berlin, DJ Menace und CENKK

Foto: @andy.scholz.31 DJ Arthas_Berlin

Der Juni startet NASS! Denn das Team der queeren Party „REVOLVER BERLIN“ lädt dazu ein, den Sommer am Pool im KitKatClub zu genießen.

Neben den oben angekündigten DJs kannst du dich auch auf unter anderem Tante Renate freuen. Und auf DJ Alejandro Alvarez und DJane Kitty ... Los geht der „Summer Splash“ mitten in Berlin um 22 Uhr. Zwei der Musikkünstler wollen wir dir noch etwas genauer vorstellen.

Über 2FARO: Der gebürtige Italiener wuchs in Lörrach in Baden-Württemberg auf, vor seinem Umzug nach Berlin lebte er drei Jahre in Spanien. Als DJ 2FARO ist er zum Beispiel im Klub SchwuZ und bei der Party „GEGEN“ sowie als Veranstalter (etwa von der „Golosa“ im Suicide Club) sehr erfolgreich. Er hat aber auch einen Blumenladen in der Graefestraße 65 a: farodiso.

Über Tante Renate: Eine DJane aus Berlin, die vor allem eines erreichen will „Stimmung!“, so ist es zumindest bei ihr auf Social Media zu lesen. Die Genres, die Tante Renate abdeckt, umfassen Techno genauso wie Eurodance oder auch mal Italo Disco, Pop und High Energy. Den Klubbern – unter anderem bei der „B:EAST“ und „Chantals House of Shame“ – gefällt es.

2.6., „REVOLVER PARTY SUMMER SPLASH“, KitKatClub, Köpenicker Straße 76, U Heinrich-Heine-Straße, 22 Uhr, revolverparty.com/tickets