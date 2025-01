Auf ein Gespräch mit den Schwestern!

× Erweitern Foto: M. Rädel Brandenburger Tor, Berlin Quo vadis, Deutschland?

Expand Foto: Marco Gorgoroso Denis Watson vom „Folsom Europe“-Vorstand

Ende Februar wird eine neue Regierung für Deutschland gewählt. Wir alle haben die Chance, am 23. Februar für eine Gesellschaft zu sorgen, in der #mensch frei leben kann. Auch die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz machen sich da ihre Gedanken.

Und haben eine Bühne dafür gefunden: den „taz Queer Talk zu den Bundestagswahlen – Sekt gegen Rechts“ – und Denis Watson (kleines Bild rechts) moderiert zusammen mit Jan Feddersen. Der Talk mit den Schwestern der Perpetuellen Indulgenz ** zu den Bundestagswahlen startet am 19. Februar um 19 Uhr auf YouTube. Mehr zur Wahl hier: www.bundestag.de/wahltermine

Expand Bild: Denis Watson

** Das bunte und queere Dragqueen-Projekt namens „Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ ging zu Ostern 1979 in San Francisco an den Start, um in der LGBTIQ*-Community Gutes zu tun, ganz gleich den Nonnen der Kirche.

Seit dem Aufkommen von AIDS machen die „Safer-Sex-Nonnen“ sich vor allem durch das Verteilen von Kondomen und das Sammeln von Spenden bemerkbar. Und im Februar 2025 mischen sie eben auch politisch mit, beim „taz Queer Talk zu den Bundestagswahlen – Sekt gegen Rechts“ (Bild rechts). Gut zu wissen: In Berlin gibt es unter anderem den „Orden der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“ und die „Schwestern der Perpetuellen Indulgenz“.

