Auf geht's ins Kitty!

Hier tanzte die Community und hatte tabulosen Spaß. Jetzt ist der KitKatClub in Berlins Mitte in anderer, wichtiger Funktion am Start: Hier bekommt man den kostenlosen Bürgertest. Hier ist ein Testzentrum.

Die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden uns leider noch länger begleiten. Doch was soll man auch tun? Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen (FFP2-Masken!). Und vor allem heißt es jetzt TESTEN, TESTEN, TESTEN. Zum Beispiel hier, im KitKatClub. Ab Mittwoch bekommt man hier den kostenlosen Bürgertest, bitte vorher anmelden.

www.facebook.com/Corona-Test-Center-at-KitKatClub

Über das Kitty

Der Name erinnert an den „Kit Kat Club“ aus dem Musical „Cabaret“ (-> Liza Minnelli), das im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielt und auf dem Buch „Leb wohl, Berlin“ von Christopher Isherwood basiert. Gegründet wurde der Technolektro-Klub allerdings neu 1994 von Kirsten Krüger und ihrem Lebensgefährten Simon Thaur aus Österreich. 2007 zog man in die Räume des Sage Clubs an die Köpeniker Straße. In den Kellerräumen gastierte auch einst das „House of Shame“ von Chantal. Seit März 2020 ruht hier das Nachtleben – aber immerhin werden die Räume genutzt.