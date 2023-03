Wiener Schmäh, nein, Wiener Elektro

× Erweitern Foto: Palazzo Recordings / WordandSound Elektro Guzzi

Das Trio Elektro Guzzi aus Österreich legt Ende März in der Kantine am Berghain los, es folgen noch Auftritte im Uebel & Gefährlich in Hamburg und in der Chemiefabrik in Dresden.

Schon seit 15 Jahren sind die drei Wiener als Band erfolgreich. Gitarre, Bass und Drums, beste Ideen und avantgardistischer Elektro. „Lost Tracks“ heißt ihr neues Album, das sie auf kleiner Tour vorstellen.

Via E-Mail verraten die Elektro-Özis: „Seit 15 Jahren spielen wir Techno mit Schlagzeug, Bass und Gitarre. Im Laufe dieser Zeit haben wir zehn Alben, sieben EPs und einige Singles und Remixes veröffentlicht. Wir haben ungefähr 500 Konzerte auf Festivals und in Klubs auf der ganzen Welt gespielt. Für viele Konzerte und Veröffentlichungen hatten wir die Möglichkeit, mit großartigen Musiker*innen zusammenzuarbeiten. Viele dieser Kollaborationen wurden aufgenommen, aber bisher nicht veröffentlicht. Auch einige unserer eklektischen und doch tanzbaren Tracks, die wir als Trio produziert haben, sind in den letzten Jahren unveröffentlicht geblieben. Obwohl wir normalerweise nach neuen Sounds in der Zukunft suchen, erlauben wir uns jetzt, diese in unserer Vergangenheit zu finden. Wir präsentieren hier eine Kompilation von Lost Tracks, die auf unseren Festplatten gewartet haben, um endlich wiederentdeckt und für Euch hörbar gemacht zu werden – enjoy!“

Elektro Guzzi live: 29.3. Berghain am Kantine, Berlin, 30.3. Turmzimmer / Uebel & Gefährlich, Hamburg, 31.3. Chemiefabrik, Dresden