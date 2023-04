KaterBlau Urban Village: „B:EAST“

× Erweitern Foto: M. Rädel Revolver DJ Maringo (links neben Maria Psycho) wird als einer DJs für HousElektro sorgen

Foto: M. Rädel KaterBlau, Holzmarkt, Katermukke

Are yo ready to flow? Dort, wo Berlin irgendwie besonders aussieht, etwas nach Lönneberga, Raveland und Bullerbü, dort gastiert am kommenden Samstag die Party „B:EAST – A Sexual Genderfluid Techno Party for Queer & Open Minded Ravers“. Technotanz mit Spreeblick!

Angekündigt werden für den 29. April unter anderem DJ Maringo (auf dem Bild oben steht er links neben Maria Psycho). Er wird als DJs für HousElektro sorgen, aber das natürlich nicht alleine.

Das queere Veranstalter*innen-Team freut sich zudem auf unter anderem DJ Spikey Lee, DJ Ben Manson sowie DJane Chroma. Starten soll der „kinky Techno Rave for the queer community and friends“ im Säälchen am Samstag um 22 Uhr, gefeiert werden wird hier sicherlich bis in die Morgenstunden. Karten für den „Klang der Familie“ bekommst du hier: revolverparty.com.

29.4., „B:EAST – The Kinky Techno Rave for the Queer Community“, Säälchen im KaterBlau Urban Village, Holzmarktstraße 25, U Jannowitzbrücke (und etwas laufen), 22 Uhr, www.beastparty.berlin