Das Ende des Sommers naht ...

Foto: M. Rädel Im KaterBlau Urban Village trifft Flower Power auf Berliner Avantgarde

Mit der „B:EAST“ kannst du ihn nochmals feiern! Unter anderem die DJs Spikey Lee und Ben Manson versorgen dich am letzten Samstag im August bei der „B.EAST“ mit prachtvoll-prallen Tracks.

Eine außergewöhnliche technoide Party aus der LGBTIQ*-Community für alle Queers und deren Freund*innen, die Lust darauf haben, zusammen zu derben Beats und verspielten Hooks abzugehen.

Der Ort der Party ist so interessant wie schön, das Säälchen im KaterBlau Urban Village direkt an der Spree. Fast genau an der Stelle, wo einst die Bar25 Queers, Dauer-Raver und Hipster vereinte, ist seit einigen Jahren der Klub (samt irgendwie dazugehörenden Cafés, Kino, Bars und einem Strand) KaterBlau. Selbe Straßennummer, selber Spirit. Und nun wieder voll dabei. Los geht es um 22 Uhr ...

26.8., „B:EAST – The Kinky Techno Rave for the Queer Community“, Säälchen im KaterBlau Urban Village, Holzmarktstraße 25, U Jannowitzbrücke (und etwas laufen), 22 Uhr, www.beastparty.berlin, revolverparty.com