BADEPERLE – Jades Late-Night-Show

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Jordaen und Jade: ziemlich gute Freundinnen

Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker Nachts ist Jade in ihrem Element

Wenn Jade Pearl Baker sich in ihrer Wanne räkelt, dann steht Musik, Talk und Queeres auf dem Programm. Die Sängerin wird Mitte Februar einmal mehr im BKA Theater am Mehringdamm die Zuschauer*innen erfreuen.

„Ich singe, seitdem ich denken kann, wahrscheinlich schon immer. Zum Beispiel in der Badewanne, und irgendwann dachte ich mir: Mensch, da kommen vier Oktaven aus mir raus ... Mit sechs Jahren ging es los, erst einmal Casting für das Theater des Westens, später Komische Oper ...“, verriet uns die – ziemlich witzige – Berliner Sängerin einmal im Interview.

Live zu erleben ist die 1997 geborene Jazz-Sängerin zum Beispiel im BKA Theater, immer wieder bei Chantal und hoffentlich bald wieder im SchwuZ. Größe Bekanntheit erreichte sie durch ihre Teilnahme bei „The Voice of Germany“. Für den 12. Februar verspricht sie: „Die härteste #LIVE #TALK #LATENIGHT #KONZERT #KOMBI ever!“ is jut.

12.2., Jade Pearl Baker: Badeperle, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 23:59 Uhr