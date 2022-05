Wellness-Oase und Zeitreise

× Erweitern Fotos: home24.de, LUSH Badezimmer, Design

Foto: home24 Badezimmer Praktisch geht auch schön

Das Badezimmer ist in jeder Wohnung neben der Küche der mit wichtigste Raum. Hier kommt man mehrmals am Tag zur Ruhe, hier macht man sich sauber, frisch und schön.

Schade nur, dass so viele Badezimmer immer noch eher lieblos befüllt sind und mitunter eher an eine Abstellkammer mit Duschmöglichkeit erinnern. Das geht ganz anders! Mit wenigen – ausgesuchten – Accessoires und Möbeln, etwa von home24.de, kannst du dafür sorgen, dass deine Badezimmer zum Schmuckstück wird. Mit passenden Regalen zum Beispiel, oder wenn du es ganz neu einrichten kannst, mit ausgefallenen Retro-Badewannen und -Waschbecken, die etwas an das 19. Jahrhundert erinnern, die klassische „gute alte Zeit“.

Bilder, persönliche Gegenstände und gut verstaute Putzmittel runden dann das Bild ab und sorgen dafür, dass du dich hier wohlfühlen und entspannen kannst.

Wer gerne badet und eine solche Möglichkeit besitzt, dem seien zudem auch die aktuellen Badebomben von lush.com empfohlen. Das Unternehmen, das einst die Badebombe erfunden hat – 27. April 1990 wurde das Patent für die sprudelnden Badezusätze angemeldet – hat wieder viel Neues im Angebot. Zum Beispiel die Badebombe PEACHY mit antibakteriell wirkendem Grapefruitöl und aphrodisierendem Davanaöl, die an das Po-Symbol in Chats erinnert, aber natürlich einen Pfirsich darstellen soll. Auch toll: Die Badebombe „No. 1 Dad“ (auch von LUSH) für ein Schaumbad, das minzig duftet und dich in verwöhnenden Schaumbergen versinken lässt.