Bären bei der DICKEN WIRTIN

Am wunderschönen Savignyplatz im prächtigen Charlottenburg-Wilmersdorf freuen sich im Juni Bären, Bartmänner und Freunde über den „Bear Summer Brunch“ im Restaurant „Dicke Wirtin“ in der Carmerstraße 9.

Nu eine von einigen Veranstaltungen des „Bear Summer Berlin“, der vom 23. bis 26. Juni für bärige Sichtbarkeit sorgt.

Los geht der „Bear Summer Brunch“ am 25. Juni ab 11 Uhr ... Die Veranstalter freuen sich auf Social Media: „Das Team der Dicken Wirtin hat extra für uns ein reichhaltiges Buffet zusammen gestellt für günstige 13,80 Euro pro Person. Dazu gibt's für jeden ein Glas Orangensaft und Filterkaffee gratis. Vorbeikommen, beschnuppern, lecker essen und sich stärken für die Bear Summer UNSHAVED Party am Abend!“ Wer dabei sein will, der möge sich bitte vorher anmelden: post@dicke-wirtin.de