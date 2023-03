Bärenbrunch am Karfreitag

Dicke Wirtin Der Brunch kostet 13,80 Euro (inkl. Kaffee oder Tee) zzgl. weiterer Getränke

Die Bären brunchen wieder bei der dicken Wirtin, IN der „Dicken Wirtin“, jenem Alt-Berliner Restaurant am prächtigen und schönen Savignyplatz in der Carmerstraße 9.

Der „OSTER BRUNCH“ startet um 11 und endet um 16 Uhr. Ein leckerer Auftakt zu einem bärigen Fetisch-Wochenende in Berlin mit all den schwulen Veranstaltungen rund um die christlichen Feiertage.

Zwei Tage nach dem Brunch kann Bär, Wolf und Otter (und deren Freund*innen!) am 9. April ab 22 Uhr im Gretchen bei der „Unshaved“ zu Pop, Disco und House abgehen. dicke-wirtin.de