Bärentreff am Schloss Charlottenburg

„Ho, ho, ho!“, nein, „brumm, brumm, brumm!“ Kommenden Sonntag ist ein „bäriges Weihnachtstreffen“ an der Pyramide vor dem Eingang zum Schlossvorplatz in Berlin-Charlottenburg geplant.

Starten soll der schwule Spaß um 17 Uhr. Geplant ist, so ist auf Social Media zu lesen, ein „gemütlichen Glühweintrinken“.

Wer davor, währenddessen oder danach aber noch nach Geschenken gucken will, der hat hier aber auch sehr gute Chancen, denn hier auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg findet #mensch allerlei Tolles, was es sonst nicht gibt. Sven Rebel ist, so verrät es Facebook, schon interessiert ... Mehr Informationen gibt es hier: www.facebook.com/bearnetworkberlin