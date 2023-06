Hui! CSD-Eröffnungsparty im Theater des Westens

TV-Star-Drag Bambi Mercury und Sängerin Marcella Rockefeller sind am 21. Juli im Theater des Westens – im „TingelTangel“ – am Start, wenn hier mit „Ringelpiez“ zusammen mit Dragqueen Pansy die CSD-Eröffnung zelebriert wird.

Der „Ringelpiez“-Einlass startet am 21. Juli um 22 Uhr, die Tickets für die queere Nacht gibt es an der Abendkasse. Besonders schön: „Ein Teil des Erlöses geht direkt an den CSD Berlin“, so das Veranstalter*innen-Team via E-Mail an uns.