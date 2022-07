Bambis „Queen's Land“

× Erweitern „Queen’s Land by Bambi Mercury“

Foto: M. Rädel Stella deStroy Stella deStroy

Zusammen mit Sternen der (nicht nur Berliner) LGBTIQ*-Klub-Community lädt Bambi Mercury am Samstag ins SchwuZ nach Neukölln, um bei „Queen’s Land by Bambi Mercury“ in glamouröse, märchenhafte und auch mal divenhafte Momente einzutauchen.

Höhepunkt der Nacht wird sicherlich die „Drag Battle“ on stage. Die kreativ und ungewöhnlich geschmückten Queers müssen dann auf der großen Bühne zeigen, welche Drag die Beste ist!

Wie immer ist ab 21 Uhr Einlass, ab 23 Uhr beginnt dann die Party. Und die fährt show- und musiktechnisch groß auf. Angekündigt werden unter anderem U-GO-BOY, Rosetta Bleach, TOWBUZZ, Antina Christ, Stella deStroy, Caramel Mafia und Vava Vilde.

16.7., „Queen’s Land by Bambi Mercury“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, 21 Uhr Einlass, 23 Uhr Party, www.schwuz.de