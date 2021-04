BANKSY: Diese Schau lohnt

Eine Ausstellung zu Ehren Banksys eröffnet in Berlin ihre Pforten. „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ startete Mitte April in der STATION-Berlin

Seine Bilder hängen eigentlich nicht in Rahmen oder in Galerien. Wobei, obwohl Banksy selbst den Rummel um seine Kunst kritisiert, seit fast 20 Jahren ** hängen seine Werke nun doch dort.

Dabei ist der vermutlich 1974 in Bristol in England geborene Künstler ein Street-Art-Rebell, ein Künstler der Straße. Bis August haben Kunstliebhaber die Chance, in seine Welt einzutauchen: Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ lockt ans Gleisdreieck auf das Gelände des ehemaligen Dresdner Bahnhofs in Kreuzberg.