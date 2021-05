Wiedereröffnungen geplant!

× Erweitern Foto: J. Coppenhagen Die Frankie Valli Show Frankie Valli Show, ein Quartett mit viel Liebe für Evergreens

Foto: M. Rädel Désirée Nick Auch La Nick feierte auf BEIDEN Bühnen schon Erfolge

Anfang Juli wollen gleich zwei DER Schlachtschiffe der Berliner Bühnenwelt ihre Comebacks wagen, die legendären und queeren Spielstätten Bar jeder Vernunft in Charlottenburg-Wilmersdorf und das Tipi am Kanzleramt in Berlin-Mitte.

Die BjV-Wiedereröffnung ist für den 8. Juli geplant, den Auftakt zum Comeback nach Corona soll „Oh What a Night“, die Frankie Valli Show machen. Oldies und Evergreens wie „The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“, „Bye Bye Baby (Baby Goodbye)“ und „Can’t Take My Eyes Off You“ sowie Gassenhauer aus dem Musical „Grease“ live on stage von Frankie Valli & The Four Seasons. www.bar-jeder-vernunft.de

Und auch das Tipi am Kanzleramt plant seine Wiedereröffnung, ebenfalls am 8. Juli will die Kultur-Location im Tiergarten wieder mit Kunst Musik bezirzen. Geplant ist der Auftakt mit dem Duo Ass-Dur, Dominik Wagner und Florian Wagner, wenige Tage später können dann Siegfried & Joy (Bild ganz oben) loslegen ... Hoffen wir, dass alles so klappen kann! www.tipi-am-kanzleramt.de