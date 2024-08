Barbie Breakout – Botschafterin des CSD Leipzig

×

Foto: M. Rädel Volksbühne, Barbie Breakout Host von „Drag Race Germany" und politische Aktivistin: Barbie Breakout

Foto: CSD Leipzig / Mim Schneider / Tobias Möritz / Eulenherz Artwork Vor 55 Jahren wehrte sich die LGBTIQ*-Community erstmals gegen die Unterdrückung! Jedes Jahr im Sommer gedenkt die Community mit ihren CSDs den Aufständen auf der Christopher Street 1969 in New York vor und in der Bar „Stonewall Inn".

Die Botschafterin des CSD Leipzig ruft zur Teilnahme auf und mahnt zur Vorsicht. Am Samstag soll in Leipzig für eine bessere Welt, für eine tolerantere Gesellschaft, für Diversität, Lebensfreude und Akzeptanz demonstriert werden. Das passt rechten Kreisen nicht, diese wollen kommen, um zu stören.

In einem berührenden Reel meldet sich Barbie Breakout auf Social Media zu Wort: „Es kann nicht sein, dass wir uns verdrängen lassen von diesen Pissern“, so die queere Aktivistin. „Nazigruppen haben dazu aufgerufen, den CSD in Leipzig gehörig stören zu wollen, sie versammeln sich dort zu einer Gegenveranstaltung {...} Mein Aufruf an euch da draußen: Bitte passt auf euch auf. Die Herren wollen sich um 10 Uhr am Hauptbahnhof versammeln, alle schwarz gekleidet. {...} Solltet ihr sie sehen, macht einen Umweg drum.“

Trotzdem solle #mensch kommen, denn den Nazis soll und darf nicht die Straße überlassen werden. „Kommt bitte alle zum CSD Leipzig! Wir sind mehr, wir sind in der Überzahl!“, so Barbie. Die Leipziger CSD-Demo und das Straßenfest finden am 17. August ab 11:30 Uhr auf dem Augustusplatz statt. Alle Informationen und Updates bekommst du hier: csd-leipzig.de

Bleibt zu hoffen, dass sich die Leipziger Sicherheitsbehörden ähnlich gut auf den Tag vorbereiten, wie die am vergangenen Wochenende in Bautzen, als beim dortigen CSD etwa 680 Rechtsextreme auf 1.000 Queers trafen (wir berichteten).