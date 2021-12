Barockmusik in der Villa Elisabeth

Die Goldberg-Variationen, ein aus 30 Variationen bestehender Zyklus, erschienen zwischen 1731 und 1741, zählen zu Johann Sebastian Bachs bekanntesten Werken. Die Fassung des Ensembles Urban Strings untersucht die eigentlich für Cembalo konzipierte Musik auf ihren emotionalen Gehalt.

Drei Expert*innen der Barockmusik wagen sich am 15. und 17. Januar an den heiligen Gral der Cembalo-Musik: die Goldberg-Variationen. Umgeben von einer Surround-Installation und nah am Publikum durchschreiten sie den Kosmos von Bachs Variationen und zeigen, wie lebendig diese Kompositionen gehört werden können.