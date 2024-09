Baumschule Kulturforum – Stiftung St. Matthäus

× Erweitern Foto: M. Rädel St. Matthäus-Kirche im Kulturforum, Berlin Am 5.9. startet das Herbstprogramm der Baumschule Kulturforum. Los geht es mit einer Lesung der Schauspielerin Maria Hartmann und Werken von Annette von Droste-Hülshoff – begleitet von Zeichner Jens Nordmann

Expand Foto: M. Rädel Funkie, Farn und Schatten. Auch so geht Sommer in der Stadt!

Bis August dachten wir Berliner*innen noch, dass der Sommer ein guter ist. Genug Regen, keine Mörderhitze. Dann kam die sengende Sonne, die Wiesen sind gelb, die Bäume mitunter braun. Es braucht Projekte wie dieses!

Ausgerechnet am Potsdamer Platz – und das ist sehr lobenswert – ist das „Baumschule Kulturforum“ angesiedelt. Ein GRÜNES Projekt der Stiftung St. Matthäus in Kooperation mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Neuen Nationalgalerie unter der künstlerischen Leitung von Klaus Biesenbach und atelier le balto. „Die künstlerisch-gärtnerische Außenrauminstallation Baumschule Kulturforum bietet in drei grünen Inseln auf der Piazzetta, dem Scharounplatz und dem Matthäikirchplatz im vorwiegend steinernen Kulturforum Orte des Zusammenkommens und Verweilens“, wird dazu verraten. „Das vielfältige Veranstaltungsangebot regt zum Nachdenken über die Transformation von urbanen Räumen in Zeiten des Klimawandels an, erzählt von den Zukunftsvisionen eines grünen Kulturforums und bietet die Möglichkeit, mit den Akteur*innen und Nutzer*innen der Baumschule Kulturforum in direkten Austausch zu treten.“ Eine klasse Initiative, die hoffentlich auch dazu anregt, sich mal zu überwinden und die darbenden Straßenbäume und den Hinterhofgarten zu gießen. Denn Bäume sind Leben. www.baumschule-kulturforum.de

× Erweitern Foto: M. Rädel St. Matthäus-Kirche im Kulturforum, Berlin Landschaftsarchitektin Fanny Brandauer lädt zu einer Führung namens „Die Reise der Bäume“ am 12. September und 16. Oktober ein

