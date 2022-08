Ausprobiert: Bester Geheimtipp für einen frischen Look

www.medicalthree.de

Es war mal wieder ein superheißer Sommer in Berlin. Gerade nach dem langen grauen Winter und den Lockdowns verbringen viele Menschen die sonnigen Spätsommertage draußen am See. Die Gay-Beaches dieser Stadt sind voll von bunten Strandtüchern mit eingeölten Körpern. Da wollte ich natürlich mithalten können. Allerdings fehlt mir schlichtweg die Zeit für mehrfach die Woche Sport und Falten bekomme ich auch nicht mehr weggezaubert.

Also habe ich mich nach etwas medizinischer Hilfe umgeschaut, musste aber feststellen, dass andere auch auf die Idee gekommen sind. Kein Wunder, dass nach der langen Zurückhaltung durch die Pandemie nun auch die Wartezimmer der Beautykliniken voll und die Wartelisten für Fettabsaugungen lang sind. Letztlich fand ich, was zu mir passt. Ich habe die Beautyklinik medicalthree am Ku’damm ausprobiert. Ein echter Geheimtipp für alle, die nicht erst Monate lang warten wollen. Sie bieten ein vielfältiges Angebot von minimal-invasiven Eingriffen. Der Service ist dabei sehr persönlich, vertrauensvoll und erschwinglich. Kein Wunder also, dass Micaela Schäfer und Harald Glööckler zu den Stammkund*innen zählen. Aktuell sind besonders Leistungen mit Hyaluronsäure, die Fett-weg-Spritze und natürlich der Klassiker Botox gefragt. Meine Termine wurden schnell und unkompliziert vergeben. Das Team war superlieb und hat mir meine Angst vor der Spritze schnell nehmen können. Auch die weiteren Termine verliefen super. Keine Nebenwirkungen oder böses Erwachen. Ich lasse den Spätsommer nun auch am Strand ausklingen. Ganz selbstbewusst mit flachem Bauch, glatter Stirn und vor allem keiner Zornesfalte mehr. Für diejenigen, die es mal ausprobieren wollen: sagt am Empfang einfach blu2022 und ihr erhaltet ein kleines Goody als Nachlass. Das queere Team empfängt Dich am Ku‘damm 151

