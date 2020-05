× Erweitern Foto: Anjuzi Klubgröße Bella Believe aka Niklas

Das Wummern der Bass Drums und der Rausch der Nacht gehört zu Berlin. Und wenn man das auch dank Corona nur via Streaming ** genießen kann (bitte auf die Nachbarn Rücksicht nehmen!), es beglückt.

Zu einer Partynacht gehör(t)en auch avantgardistische Performer wie Bella Believe aka Niklas.

Der am 1995 geborene Klubber ist in den Metropolen vor allem als Bella Believe bekannt. Ein Klub Kid? Eine Dragqueen? Auf jeden Fall eine coole Socke mit coolen Aktionen und Outfits. Nicht nur in Berlin ist der Tätowierte gerne im Nachtleben unterwegs, in der Hauptstadt zum Beispiel im KitKatClub. Hoffentlich bald wieder.

** Mehr zum Thema Klubs & Streaming hier: www.maenner.media/blu/klubmusik-aus-den-klubs-zuhause

Foto: M. Rädel Bella Dieses Bild entstand im Klub Musik und Frieden beim „Irrenhouse" von Nina Queer

www.facebook.com/bellabelieveofficial

www.instagram.com/_meandthequeen_