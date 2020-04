★☆ sanmedi und Bella Believe wollen helfen

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame / Lena und Bella 2018 Ein Bild aus „Vor-Corona-Tagen“: Lena und Bella aka Niklas (rechts) im Suicide Circus

sanmedi

Ab Montag muss man in Berlin in Bussen und Bahnen Masken tragen. Auch hier zeigt sich die Community erfinderisch, Bella Believe hat da eine Idee.

„Um der Krise zu entkommen, haben meine Beste und ich uns was einfallen lassen, was uns allen zugutekommt. Wir haben jemanden an der Hand der Masken individuell bedruckt. Wir wollen für Veranstalter von Partys etc. individuell Masken bedrucken lassen“, so der Klubber.

„Das Ganze lassen wir über sanmedi laufen, ein Sanitätshandel, ist der sich gerade aufbaut. Die Masken können bei office@sanmedi.shop bestellt werden oder direkt auf der Internet-Seite.“ www.sanmedi.shop