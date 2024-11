Berghain: „FC SNAX United“

× Erweitern Foto: M. Rädel Ist der Himmel düster, lockt die Klubwelt!

Auspex, Roi Perez, Tom Peters und auch Jason Kendig werden unter anderem für diese Partynacht im Berghain im dunklen November angekündigt.

Technoide Tracks statt dunkler Gedanken! Zudem wird es noch erotisch, denn die „FC SNAX United“ am 9. November ist eine SEHR erotische Party – nur für Männer. Los geht es ab 23 Uhr, einen Dresscode gibt es an diesem Tag in diesem berühmten Technoklub auch: Sneakers und Sportswear. Denkt bitte an Safer Sex ...

9.11., „FC SNAX United“, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof, 23 Uhr

