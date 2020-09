Berlin: 11. Life-Run

× Erweitern life run

HIV Sportlich gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen kämpfen

2020 ist alles anders, doch der „Life-Run“ findet statt! Aber auch anders. Denn dieses Jahr können die Sportler_innen vom 20. bis 24. September ihre Lieblingsstrecke über 5 oder 10 Kilometer selbst erlaufen – und dann die gemessene Zeit an den Life-Run übermitteln. Es wird also virtuell.

„Gerne hätten wir unseren 11. Benefizlauf gemeinsam mit Euch allen gefeiert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das 2020 leider so nicht möglich“, kann man auf der Homepage der Veranstaltung lesen.

Die Vorteile der virtuellen Variante liegen auf der Hand: „kein Massenstart, keine Überholmanöver und ein ganz individuell ausgewählter Streckenverlauf – ob auf dem Tempelhofer Feld, in Schöneberg, in Spandau oder sonst wo in der Welt.“

Foto: M. Rädel Gras Tempelhofer Feld 2020 kannst du dir deine Strecke selbst aussuchen und die Daten übermitteln, die 20 Euro Startgebühr werden für die Arbeit der Berliner Aids-Hilfe eingesetzt

„Die Verantwortung als Berliner Aids-Hilfe e.V. für alle Teilnehmer_innen, Helfer_innen, Partner_innen und Sponsor_innen unserer Laufveranstaltung ist groß. Wir wollen niemanden gefährden und rufen deshalb nicht zu einem Live-Benefizlauf 2020 auf. Wir freuen uns sehr, dass wir Euch mit dem virtuellen Lauf eine Alternative anbieten können. Alle Läufer_innen leisten mit ihrem Startgeld eine wichtige sowie notwendige finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Berliner Aids-Hilfe e.V. Wir können uns nicht alleine auf die Finanzierung durch die öffentliche Hand verlassen, sondern leben zunehmend vom Engagement vieler Privatpersonen und von der Unterstützung verlässlicher Partner aus der Wirtschaft.“

