× Erweitern Foto: Berlin Creative Space Erik Leuthäuser 2020

Foto: M. Rädel Erik Leuthäuser

Ein Konzert bei Rolfe. Und alle Einnahmen werden an Organisationen gehen, die Teil der #BlackLivesMatter-Bewegung sind.

Der Modefürst und Casting-Guru Rolfe lädt am 4. Juni ein, einem Konzert von Kritiker- und Szeneliebling Erik Leuthäuser ** beizuwohnen. Der Jazzsänger wird ab 19 Uhr mithilfe der Musik (zusammen mit Wolfgang Köhler widmet er sich dem Stück „In the Land of Irene Kral / Ronnie Whyte“) ein Zeichen gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit setzen.

** Über Erik Leuthäuser

Der am 26. Juni 1996 Geborene schmückt seinen Körper mit jeder Menge Tätowierungen, ungewöhnlich in der Jazzwelt. „Ich bin vielleicht ein wenig exhibitionistisch veranlagt und habe mir durchaus manchmal überlegt, ob das zum Problem werden könnte. Aber dann merkte ich, dass es mir eigentlich völlig egal ist. Ich will ehrlich zu mir selbst sein, als Mensch wie als Musiker“, verrät der queere Jazzer, der international von den Kritikern gefeiert wird.

erik-leuthaeuser.de

Spenden kann man hier: www.paypal.me/berlincreativespace

Das Konzert genießen kann man hier: