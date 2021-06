„CSD Berlin Pride“: Sichtbarkeit, Diversity und Spaß

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Stella deStroy (Mitte) und Freunde beim CSD Berlin Pride am Hermannplatz

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Einer der Künstler von PRIDE ART

Es ist Pride Month! Gleich drei Demonstrationen starteten im Rahmen der einen „Stern-Demo“. Eine in Neukölln, eine im Prenzlauer Berg, eine in Kreuzberg. „Der CSD Berlin Pride will die Vielfalt, die die LGBTI-Community, ihre Freunde und Familie ausmacht, vereinen und feiern“, so die Veranstalter auf Social Media.

Der Abschluss findet ab 17 Uhr am Alexanderplatz statt, danach kann man in die Alte Münze zu Bob Youngs CSD-Party oder zu „Gimme Moritz“ in den Wedding, wo Sterne wie Anna Klatsche und Victoria Bacon die Klubber bespaßen. Hier sind einige Demo-Bilder.

26.6., PRIDE GARDEN, Alte Münze, Molkenmarkt 2, S+U Alexanderplatz, 16 Uhr //// GIMME MORITZ, Humboldthain Club, S Humboldthain, 17 Uhr

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Queersein macht Spaß!

Foto: M. Rädel Mutige Aktivistinnen: Phryne Dexter-Solaris und Sophia Solaris

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Nasser, einer der Vorstände des CSD e. V.

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Queere Teenager sorgen für Sichtbarkeit

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Künstler Lars Deike (links) und queere Freunde

Foto: M. Rädel Vivienne Lovecraft / CSD Berlin Pride Die tolle Vivienne Lovecraft

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Frank Sperling vom Vorstand des CSD e.V.

Foto: M. Rädel CSD Berlin Pride Auch die AHA-Berlin war am Start