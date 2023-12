„Berlin Fashion Week“: ein erstes Update

An einigen Tagen im dann noch winterlichen Berlin, dreht sich bald alles um Mode für Trend- und Umweltbewusste.

Denn hier wird in unter anderem in der Station Berlin, dem Kronprinzenpalais, der Verti Music Hall und der Alten Münze auch nachhaltig-produziertes Neues vorgestellt, etwa in der PLATTE. In der Tat präsentiert sich die „Berlin Fashion Week“ vom 5. bis zum 8. Februar 2024 mit einem vielfältigen Programm und über 20 „zukunftsorientierten Side Events“.