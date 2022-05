Berlin feiert

× Erweitern Foto: M. Rädel Sänger Boris Jelic und Gastgeberin Chantal

Foto: Facebook / KENMUSIKBERLIN KEN DJ KEN

Diesen Donnerstag ist jede Menge los in der LGBTIQ*-Community der Hauptstadt. Drei Perlen haben wir für dich herausgepickt.

Los geht es um 17 Uhr mit dem „Gay Beach Summer Opening“ in der GESTRANDET BEACH BAR am Rolandufer 4 an der U-Bahnstation Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte. Hier kannst du dich auf und über Dragqueen Mataina sowie die DJs KEN und Fujikato freuen. Queerer Partyspaß am Wasser bei (fast) sommerlicher Stimmung in Berlin – klingt nach ganz großem Tennis!

Foto: T. Weinert monster ronson's, EURO DIVA Fistina Sprudel und Ruth Stoner

Zwei Stunden später, um 19 Uhr, legen Ruth Stoner und Fistina Sprudel in der queeren Karaoke-Bar Monster Ronson’s Ichiban Karaoke im Friedrichshain bei „EURO DIVA 2000“ los. Zwanzig Dragqueens präsentieren sich hier wie beim „ESC“ mit einer Nummer und hoffen zu gewinnen.

Ab 23 Uhr lädt dann Chantal in ihr „Haus der Schande" ein. Schon seit 1999 ist diese Donnerstagsparty eine populäre und promigespickte queere Angelegenheit, die von Techno-House-Tanz bis Queer Punk (live) und Disco im Suicide Circus direkt an der Warschauer Brücke auf dem RAW-Gelände die Klubber begeistert. Der Star der Nacht ist Sänger BORIS JELIC (großes Bild oben), DJs wie Tonpfleger und M-ATTACK sorgen davor und danach für die passenden Beats.