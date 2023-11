„BERLIN GLOBAL“ mit Kaey & Rachel Intervention

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Kaey Kaey

Die Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum, dem Berliner Schloss, hat zwei bunte Queers eingeladen, um „Berlin Global“ drei Stunden lang mit der „Drag Story Hour Berlin“ zu beglücken.

Die Ausstellung hat unsere Hauptstadt im Fokus. Und Berlin ist untrennbar mit der diversen und wichtigen LGBTIQ*-Community verbunden! Schriftlich wird über die Ausstellung verraten: „Gestern, heute, morgen: Vieles, was in Berlin passiert, hat Einfluss auf die Welt. Und vieles, was in der Welt passiert, wirkt auf Berlin. Berlin Global zeigt auf 4.000 Quadratmetern im Humboldt Forum, wie die Stadt und ihre Menschen mit der Welt verbunden sind. {...} In der Ausstellung kommen die zu Wort, die sich auskennen: Menschen, die hier leben, Expert*innen, Künstler*innen, Initiativen und Vereine: Ihre Erzählungen, Erfahrungen und Perspektiven machen Berlin Global lebendig.“

Am 18. November zeigen Kaey und Rachel im Rahmen einer Lesung für Kinder und Erwachsene von 11:30 bis 14:30 Uhr im Berliner Schloss ** am Schlossplatz in Sichtweite vom Alexanderplatz ihre Sicht der Dinge. Der Eintritt zu dieser „Hommage an Kinderrechte“ ist frei. www.stadtmuseum.de

** Nachempfunden ist der Bau halbseitig dem originalen Prachtbau (ab 1443 wurde an dem Berliner Schloss / Königlichen Schloss gebaut), das das DDR-Regime 1950 sprengen ließ. Zusammen mit dem Berliner Dom und dem Lustgarten bildet die historische Fassade eine architektonische Einheit, die nicht nur Touristen erfreut. www.humboldtforum.org