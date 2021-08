„Mama Moustache“ im Zenner

Die „Insel der Jugend“, bis 1949 Abteiinsel, in Treptow-Köpenick lockt alle Altersgruppen an; wer Trubel, Raves und Drinks mag, ist hier richtig

Vor ein paar Wochen schon schrieben wir über die Wiedereröffnung des Traditionslokals Zenner am Plänterwald, am Treptower Park. Ende August legt hier Gloria Viagra los.

Von 14 bis 22 Uhr sorgt die Kandidatin der Partei DIE LINKE hier bei der „ ZENNER ❤️ PRIDE – EDITION II“ am 29. August für Pop- und Dance-Beats in DEM Berliner Ausflugslokal am Wasser. Der Park, die „geregelte Anpflanzung von Gehölzen bei Treptow“, ist ein Naherholungsgebiet in Alt-Treptow aus der Kaiserzeit, einige Bereiche wurden in der DDR quadratisch, praktisch gut umgearbeitet – trotzdem ist der Park schön geblieben.