Berlin hat einen neuen CSD-Vorstand

Gestern Abend wurde im Admiralspalast der neue Vorstand des Berliner CSD e. V. gewählt.

Die mit 64 Prozent der Stimmen frisch gewählte Channa (Bildmitte) äußerte auf Social Media ihre Gedanken zur Wahl: „Es war in der Tat ein langer, langer Abend gestern, aber es gab sehr gute Diskussionen, neue Ideen kamen auf und es gibt eine Menge, über das wir nachdenken, das wir verarbeiten und an dem wir arbeiten müssen, um auf dem Erbe aller Vorstandsmitglieder vor uns aufzubauen und sie und die Mitglieder stolz zu machen. Ich weiß, dass wir ein großartiges Team sind, mit Liebe, Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz – und Leidenschaft! Das ist also der neu gegründete CSD Berlin e. V. Vorstand! Danke an alle Mitglieder, die für uns gestimmt haben, dass sie mir und Patrick Ehrhardt ihr Vertrauen geschenkt haben, um dieses Ambt zu übernehmen! Wir werden sehr hart arbeiten, um euch nicht zu enttäuschen!“