Berlin hat einen Queerbeauftragten

Foto: M. Rädel CSD, St. Marienkirche Berlin und Fernsehturm Queeres Leben braucht Schutz und Aktivist*innen

Alfonso Pantisano wurde heute vom Berliner Senat zur „Ansprechperson und das Sprachrohr für die queeren Communitys in Berlin“ ernannt. Wir gratulieren!

Viele werden Alfonso Pantisano (48) schon von seiner Arbeit bei Enough Is Enough!, der SPD oder dem LSVD Deutschland kennen, jetzt kann er sich noch mehr einbringen und für eine bessere Welt wirken.

Und das liegt dem 1974 in Waiblingen in Baden-Württemberg geborenen Wahl-Berliner am Herzen, wie sein Internetauftritt verrät: „Seit meiner Kindheit setze ich mich für die verschiedensten sozialen Projekte ein – mit 8 Jahren habe ich mich beim Bürgermeister unseres kleinen süditalienischen Fischerdorfes dafür eingesetzt, dass die Heizungen der Grundschule repariert werden und wir Kinder nach wochenlanger Wartezeit, endlich wieder ohne Winterjacke im Unterricht sitzen konnten. Heute haben weit über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, darunter mindestens 400 Millionen Kinder. Ich unterstütze diverse Projekte, die sich dieses Themas angenommen haben. Diversity ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und ein besonderer Erfolgsfaktor für Unternehmen. Daher bin ich seit Jahren ein großer Befürworter für Chancengleichheit für Frauen in allen Bereichen der Wirtschaft.“

Weiter ist auf seiner Homepage zu lesen: „In über 60 Ländern der Welt werden Homosexuelle strafrechtlich verfolgt und in einigen dieser Länder droht ihnen die Todesstrafe. In Polen und Ungarn, also bei uns in Europa, werden aktuell queere Menschen attackiert und vom eigenen Staat ausgegrenzt – dieses uneuropäische Verhalten verurteile ich sehr. Europa muss alle ihre Bürger*innen schützen! Daher setze ich mich auch dafür ein, dass EU-Gelder nur noch an Länder ausgezahlt werden, die sich an die Rechtsstaatlichkeit halten. Die Verteidigung der Grundrechte aller Menschen ist mir ein großes Anliegen.“

Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e. V. schrieb uns zu seiner Ernennung: „Wir begrüßen es sehr, dass Alfonso Pantisano die Stelle als Queer-Beauftragter des Landes Berlin antritt. Dies ist ein historischer Moment, er ist der erste berlinweit tätige Queer-Beauftragte. In einzelnen Bezirken gibt es solche Stellen bereits. Mit Alfonso Pantisano hat die Community eine starke, laute und gewichtige Stimme in der Berliner Landesregierung. Als Ally der trans*Community ist Alfonso uns schon länger ein starker Partner, mit dem wir stets auf Augenhöhe kommunizieren. Durch ihn konnten wir letztes Jahr bspw. auch die Transflagge bei der Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport, Iris Spranger, hissen. www.alfonso-pantisano.de